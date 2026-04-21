Allerta Meteo, San Giorgio porta l’inverno nello Stretto: tempesta di freddo e maltempo estremo in arrivo tra Calabria e Sicilia

Il Sud Italia sta vivendo le ultime ore di una quiete meteorologica che ha il sapore della primavera più dolce. Mentre il resto della penisola è già alle prese con l’instabilità, in Calabria e in Sicilia splende ancora il sole e le temperature si mantengono su valori gradevoli e miti, offrendo un contrasto quasi surreale con ciò che sta per accadere. Questa apparente tranquillità è però destinata a interrompersi bruscamente a causa di una irruzione russa di matrice polare che sta puntando dritta verso il cuore del Mediterraneo. Si tratterà di una vera e propria sfuriata invernale, un evento meteorologico tanto intenso quanto veloce, capace di scatenare fenomeni di violenza inaudita nel giro di pochissime ore, trasformando il panorama primaverile in uno scenario tipico del mese di gennaio.

Il cambio di passo: dalle prime piogge joniche al crollo delle temperature

Il peggioramento inizierà a manifestarsi concretamente nella serata di domani, mercoledì 22 aprile. Le prime avvisaglie di questa ondata di freddo anomalo si avvertiranno lungo la fascia jonica calabrese, in particolare nel Cosentino e nel Crotonese, dove l’aumento della nuvolosità porterà le prime precipitazioni sparse. Sarà il preludio a una notte di attesa, durante la quale l’aria gelida inizierà a valicare l’Appennino, preparando il terreno per il violento scontro termico del giorno successivo. La particolarità di questa situazione risiede nella rapidità della discesa della pressione atmosferica, che attiverà correnti fredde capaci di far precipitare i termometri di oltre dieci gradi in un brevissimo lasso di tempo, portando il maltempo estremo direttamente sulle coste calabresi e siciliane.

Giovedì 23 aprile: la tempesta nel giorno di San Giorgio a Reggio Calabria

La giornata più critica sarà senza dubbio dopodomani, giovedì 23 aprile, una data che riveste un significato profondo per il Sud Italia e in particolare per Reggio Calabria, che celebra il suo Santo Patrono. Proprio mentre la città dello Stretto dovrebbe festeggiare San Giorgio, si troverà invece a fronteggiare l’apice di questa perturbazione. La coincidenza è simbolicamente potente: l’irruzione che proviene dalla Russia, terra protetta dallo stesso Santo Cavaliere, colpirà con forza una delle città più importanti del Mezzogiorno nel giorno della sua festa più sentita. Si prevede un crollo termico verticale, con le minime che scenderanno sotto i +15°C sulle coste, un valore eccezionalmente basso per la fine di aprile. La pioggia si trasformerà in nubifragio tra Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina e Catania, rendendo i festeggiamenti patronali una sfida contro gli elementi.

La fisica dei contrasti: perché rischiamo tornado e grandine devastante

La violenza di questa “sfuriata” è legata a un preciso meccanismo fisico. Il mare che bagna la Calabria e la Sicilia ha iniziato ad accumulare calore nelle scorse settimane, e l’aria mite che stiamo respirando oggi funge da combustibile per le nubi temporalesche. Quando l’aria gelida russa impatterà contro questo strato caldo e umido, l’energia in gioco verrà rilasciata istantaneamente. Questo dislivello termico è il motore perfetto per la formazione di tornado sulle coste e per lo sviluppo di imponenti cumulonembi capaci di scaricare grandine come bombe. I chicchi di ghiaccio potrebbero raggiungere dimensioni notevoli proprio a causa della forte spinta verso l’alto delle correnti calde che tentano di resistere all’avanzata del freddo, creando fenomeni localizzati ma estremamente distruttivi per le infrastrutture e per l’agricoltura locale.

Una sfuriata rapida: il ritorno del sole e il clima mite del weekend

Nonostante la gravità del maltempo previsto per giovedì, la caratteristica rassicurante di questa perturbazione è la sua estrema velocità. Già nella serata di giovedì 23 aprile, mentre l’aria fredda continuerà a soffiare, i fenomeni più violenti inizieranno ad attenuarsi, spostandosi rapidamente verso il mare aperto. Venerdì 24 aprile vedrà il ritorno prepotente del sole su tutta la Calabria e la Sicilia. Anche se il risveglio di venerdì sarà particolarmente frizzante, con temperature che ricorderanno più l’alba di un giorno di marzo, il sole primaverile riprenderà possesso del cielo, riportando stabilità. Questo rapido passaggio garantirà un weekend della Liberazione all’insegna del bel tempo: sabato 25 e domenica 26 aprile tornerà l’abbraccio dell’anticiclone, con valori termici che si stabilizzeranno nuovamente sopra i +20°C, cancellando in poche ore le tracce della gelida incursione di San Giorgio.

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