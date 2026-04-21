Messina, il tesoro dimenticato in riva allo Stretto: la sfida di Scurria e Siracusano per far rinascere la Real Cittadella | VIDEO

La Zona Falcata e la Real Cittadella tornano al centro del dibattito sul futuro di Messina, con una visione che punta a trasformare uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città in un polo strategico per il turismo internazionale. È questo il messaggio lanciato nel corso della visita effettuata dal sottosegretario del Governo Meloni, Matilde Siracusano, e dal candodato sindaco del centrodestra, Marcello Scurria, che hanno voluto accendere i riflettori su un’area tanto ricca di storia quanto oggi segnata da anni di abbandono.

La Zona Falcata e la Real Cittadella rappresentano un patrimonio unico nel Mediterraneo

“Qui c’è il vero tesoro di Messina”, hanno dichiarato durante il sopralluogo, sottolineando come la Zona Falcata e la Real Cittadella rappresentino un patrimonio unico nel Mediterraneo, capace di raccontare secoli di storia e, allo stesso tempo, di offrire scenari straordinari per uno sviluppo turistico moderno e sostenibile. Non più, dunque, una città da visitare velocemente, magari come tappa di passaggio, ma una destinazione capace di trattenere visitatori e attrarre flussi internazionali con un’offerta strutturata e identitaria.

Stanziati 20 milioni di euro grazie a Matilde Siracusano

Un primo passo concreto verso questa prospettiva è già stato compiuto grazie a un emendamento promosso dal sottosegretario Siracusano, che ha consentito di stanziare 20 milioni di euro destinati alla riqualificazione dell’area. Una cifra importante, ma ancora insufficiente rispetto alla portata degli interventi necessari per restituire piena fruibilità e valore a un sito così vasto e complesso.

L’obiettivo è costruire un piano più ambizioso, capace di intervenire in maniera organica sull’area

Proprio per questo motivo, Scurria e Siracusano hanno avviato un’interlocuzione diretta con il Governo, recandosi dai Ministri dell’Ambiente e della Coesione per chiedere un’integrazione delle risorse economiche. L’obiettivo è costruire un piano più ambizioso, capace di intervenire in maniera organica su recupero, valorizzazione e infrastrutturazione dell’intera area. La sfida, infatti, non riguarda soltanto il recupero urbanistico, ma una vera e propria ridefinizione dell’identità turistica della città. La Real Cittadella, con la sua imponente struttura fortificata, e la Zona Falcata, con la sua posizione strategica al centro dello Stretto, possono diventare il fulcro di un progetto capace di coniugare cultura, paesaggio e innovazione.