Superfinal EYBL a Reggio Calabria, novità pazzesche! Di Bernardo: “migliori talenti internazionali e super indotto turistico” | INTERVISTA

Risultati pazzeschi in campo, programmazione per il futuro. Gli ultimi giorni per la Vis Reggio Calabria sono stati un turbinio di emozioni tra il successo interregionale contro Gravina e l’assegnazione delle Superfinal EYBL. Il basket reggino batte due colpi importanti, lo fa con i suoi giovani, premia chi crede in loro con costanza e lungimiranza e, soprattutto, non porta solo acqua al suo mulino ma apre a prospettive internazionali per l’intera città. Ma andiamo con ordine.

L’EYBL ritorna a Reggio Calabria: ad aprile le Superfinal 2026 con i migliori prospetti U20

Un progetto che cresce a Reggio Calabria ma che guarda fuori dai confini nazionali. A ottobre abbiamo avuto un assaggio (e che assaggio!) con la tappa delle EYBL che ha ospitato diverse squadre internazionali a Reggio Calabria riscuotendo curiosità, elogi e applausi per l’organizzazione e il livello del torneo. Aspetti che non sono passati inosservati ai vertici del torneo internazionale giovanile più famoso al mondo che ha deciso di assegnare a Reggio Calabria l’organizzazione delle Super Final 2026 categoria U20 per il prossimo aprile.

Ai nostri microfoni, Luigi Di Bernardo ha espresso tutta la sua soddisfazione: “abbiamo iniziato con il primo stage EYBL a Milazzo due anni fa. Poi hanno premiato il nostro lavoro con la tappa di ottobre 2025. E poi, come ho scritto, ‘dalle parole ai fatti’… non pensavo lo facessero già quest’anno, ma ci hanno proposto l’organizzazione delle Super Final. In questi giorni ho avuto la fortuna di interfacciarmi con istituzioni sportive e politiche, Città Metropolitana, Comune e Regione, che hanno sposato le Super Final. Arriveranno a Reggio Calabria 350 persone da tutta Europa, più la squadra americana”.

Si parla di alcune fra le migliori squadre del panorama europeo più gli americani che, se a ottobre diedero spettacolo assoluto con schiacciate e ‘roba da NBA’ perchè fuori categoria, questa volta prenderanno parte al torneo come tutte le altre squadre e schiereranno i prospetti migliori per portarsi a casa il trofeo. Le avversarie, Vis compresa, non resteranno a guardare: il torneo sarà U20, con i migliori prospetti internazionali che, in molti casi, sono già nel giro o in odore di nazionale, prime squadre in massimi campionati o competizioni europee. Lo spettacolo è garantito, è anche gratuito, ma soprattutto, può essere un volano clamoroso per la città.

Di Bernardo batte da sempre su questo punto, testardamente, e con grande passione: valorizzare la città attraverso il turismo sportivo. L’EYBL può essere una carta vincente. “Destagionalizzare un evento sportivo, prima dell’estate, vuol dire che 350 persone verranno a Reggio Calabria, gliela faremo piacere, e magari verranno quest’estate a fare le vacanze da noi. – spiega il patron della Vis – Lo sport associato al turismo deve essere uno dei maggiori indotti della nostra città. Nella tappa di ottobre, la Repubblica Ceca ha fatto un video di 1 minuto e mezzo che ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni, vorremmo creare un concorso interno fra più squadre e premiare chi realizza il video più bello per far conoscere la nostra città.

Inoltre, coinvolgeremo le scuole basket di Reggio Calabria e provincia. Vogliamo far bene queste Super Final, perchè, ci stiamo lavorando, l’anno prossimo Reggio Calabria potrà essere base EYBL: da settembre ad aprile, ogni mese uno stage di varie categorie più le Super Final, questo vuol dire portare 1000 – 1500 persone in città“.

La Vis batte Gravina: il titolo U17 Eccellenza Calabria-Sicilia ritorna Reggio Calabria

Una vera e propria impresa quella della Vis Reggio Calabria che ha superato Gravina nella finale interregionale riportando nella sponda calabra dello Stretto il titolo dopo un decennio. Un risultato che riempie l’intero team amaranto di gioia e che è il giusto premio per un percorso fatto con e per i ragazzi, con un’Academy che seleziona prospetti stranieri interessanti ma che sa coltivare anche talenti reggini, al punto che nella finale vinta, a parte due ragazzi georgiani (ma che si stanno formando a Reggio da due anni) e uno straniero, e 9 cestisti reggini.

Ai microfoni di StrettoWeb, coach Paolo Pierotti ha parlato del percorso che ha portato fino alla vittoria: “è un grande orgoglio per noi aver fatto questa competizione interregionale e aver riportato il titolo in Calabria. Siamo partiti la prima di campionato perdendo a Gravina, con qualche acciacco di troppo e dopo un tempo supplementare. Al ritorno abbiamo ribaltato la differenza canestri e li abbiamo ritrovati in finale. Sono un’ottima squadra, esperta, molti elementi sono giocano in Serie C, complimenti a loro.

Noi abbiamo fatto un percorso netto, sono abbastanza soddisfatto, ma voglio giocarmi la chance a livello nazionale. Siamo soddisfatti per la crescita dei ragazzi. Solo giocando a livelli più alti, come nell’EYBL ad Alicante in cui abbiamo ricevuto i complimenti da tutti per aver espresso un buon basket, diventa importante per il proseguimento del nostro percorso, saranno trasferte lunghe e impegnative, andremo quasi in Umbria, nelle Marche, in Campania, in Abruzzo, dovremmo giocarci le chance che abbiamo per le finali nazionali”.

Chiosa finale sulla sua esperienza a Reggio Calabria: “vengo da tanti anni di squadre senior, avevo proprio bisogno di lavorare con i giovani, credo di avere l’esperienza che necessita. Ogni giorno si azzera tutto, si riparte, è sempre così. Ma ho visto miglioramenti personali, tecnici e tattici veramente importante“.