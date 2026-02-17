La Vis Reggio Calabria è Campione U17 Eccellenza Calabria-Sicilia e incassa il plauso della Fip

La Vis Reggio si laurea Campione del Torneo Under 17 Eccellenza Calabria-Sicilia al termine di una finale intensa e di alto livello tecnico, superando la formazione siciliana del Gravina con il punteggio di 92-78. Una gara giocata con ritmo, qualità e maturità, che ha esaltato il pubblico presente e confermato il valore di un campionato che continua a rappresentare un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei giovani atleti del territorio.

Con questo successo, la Vis Reggio accederà ai concentramenti nazionali, confrontandosi con le migliori realtà italiane di categoria. La Fip Calabria esprime le proprie congratulazioni alla Vis Reggio per l’importante lavoro che sta svolgendo sul settore giovanile e per il titolo conquistato, rivolgendo un plauso al Gravina per il percorso stagionale e per il livello tecnico espresso nel corso della finale, contribuendo a rendere l’evento un momento significativo.

Il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha dichiarato: “la vittoria della Vis Reggio è un altro risultato importante per l’attività delle squadre Calabresi. Ricordiamo ancora una volta anche l’Academy Catanzaro che è arrivata ai concentramenti interzonali nazionali nell’Under 19 Eccellenza e che sta figurando egregiamente nel girone con importanti e blasonate squadre di tutta la penisola.

L’accesso ai concentramenti nazionali rappresenta un’occasione di crescita importante per questi ragazzi e un segnale positivo per tutto il movimento. Il nostro impegno è continuare a sostenere tutte le società che investono sui giovani, perché è da qui che si costruisce il futuro delle società e del basket calabrese“.

La finale Under 17 Eccellenza Calabria-Sicilia si è confermata così un momento centrale della stagione sportiva, con un alto livello sportivo e con un determinante valore formativo. Un percorso che coinvolge l’intero movimento e che testimonia la qualità del lavoro svolto su entrambi i territori coinvolti, Calabria e Sicilia, nel segno della crescita e dei valori dello sport.