Il grande basket internazionale torna a Reggio Calabria: ad aprile le Superfinal EYBL! | INFO

Dita incrociate, sensazioni positive, ipotesi dette sottovoce. C’era grande fermento, forti speranze, ma mancava ancora l’ufficialità. Adesso è arrivata pure quella. Reggio Calabria ospiterà le SuperFinal 2026 dell’EYBL, la competizione giovanile più prestigiosa del basket europeo, dalla quale sono passati anche campioni straordinari che oggi calcano i parquet NBA come Porzingis, Valanciunas, Markkanen e l’azzurro Matteo Spagnolo.

L’appuntamento è fissato dal 9 al 12 aprile. A Reggio Calabria arriverà il torneo U20, quello con i prospetti più maturi, già pronti per il grande salto nelle maggiori leghe. Reggio Calabria è l’unica città italiana scelta insieme a Riga (Lettonia, per U13-15-16), Samokov (Bulgaria, U14) e Varsavia (Polonia, U14).

Premiato il grande lavoro della Vis Reggio Calabria e del patron Luigi Di Bernardo che, nei mesi scorsi, ha ospitato il torneo tra PalaBenvenuti e PalaCalafiore riscontrando grandi apprezzamenti da parte dei vertici EYBL per organizzazione, professionalità e valorizzazione del torneo. La speranza era di riconfermare per il 2026 almeno una tappa: è arrivata addirittura la finalissima!