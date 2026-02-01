Risultati Serie D: l’Igea rallenta, l’Athletic Palermo vola. Alla Vigor il derby lametino

Tutte lì, come sempre. Le zone alte, nel girone I di Serie D, sono immerse in una selva fittissima. Tanto equilibrio e mediocrità, che significa: livellamento verso il basso. L’Igea Virtus non va oltre il pari ad Enna, ma ne approfitta l’Athletic Palermo, che si conferma squadra più “fresca” e ne segna 4 a domicilio ad Acireale. Reggina e Savoia non si fanno male: solo 1-1. Altra vittoria invece per la Nissa, che si avvicina. Ora ci sono cinque squadre in tre punti. In zona bassa, derby lametino alla Vigor, che vince contro il Sambiase. Il Messina invece sbanca Paternò e si avvicina alla salvezza diretta.
Risultati 22ª Giornata Serie D Girone I
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Acireale-Athletic Palermo 0-4
Castrumfavara-Vibonese 2-1
Enna-Igea Virtus 1-1
Milazzo-Gelbison 1-3
Paternò-ACR Messina 0-1
Reggina-Savoia 1-1
Ore 15.00
Nissa-Ragusa 1-0
Sambiase-Vigor Lamezia 0-1
Ore 15.30
Gela-Sancataldese
Classifica Serie D Girone I
- Igea Virtus 42
- Athletic Palermo 41
- Savoia 40
- Reggina 40
- Nissa 39
- Milazzo 35
- Sambiase 32
- Gela 31
- Gelbison 30
- Vibonese 26
- Vigor Lamezia 25*
- Enna 24*
- Ragusa 21
- ACR Messina 21 (-14)
- Sancataldese 20
- Acireale 20
- Castrumfavara 20
- Paternò 11
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie D girone I, 23ª giornata
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30
Athletic Palermo-Milazzo
Gelbison-Castrumfavara
Igea Virtus-Gela
Sancataldese-Acireale
Savoia-Sambiase
Ragusa-Reggina
Vibonese-Nissa
Vigor Lamezia-Paternò
Ore 15.00
ACR Messina-Enna