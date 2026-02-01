Più fatica del previsto, ma l’ACR Messina non sbaglia: sbancata Paternò, seconda vittoria di fila

Tanta fatica, un solo gol, ma alla fine la missione è comunque compiuta. L’ACR Messina sbanca il campo del Paternò e ottiene la seconda vittoria consecutiva. L’ultimo posto e le tante difficoltà, per la compagine etnea, facevano pensare a una gara più “semplice”, ma proprio ieri il Presidente del club siciliano ha annunciato il rilancio del progetto con diversi nuovi arrivi. E così il Messina fa fatica, confermandosi squadra solida in difesa ma anche poco pungente davanti.

Ne esce fuori uno 0-1 striminzito, ma vitale, firmato dal solito Roseti, tra coloro che ha portato diversi punti pesanti alla compagine peloritana. Il suo gol nella ripresa vale i tre punti e permette al Messina di agganciare l’ultimo posto playout prima della salvezza diretta, che ora dista soltanto tre punti. Per Parisi è il secondo successo di fila.