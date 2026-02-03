Reggio Calabria, la Città Metropolitana apre alle assunzioni di 36 figure. E un Consigliere Comunale vince un avviso pubblico e viene trasferito in MetroCity

Attraverso la delibera 17/2026, che ha ad oggetto la ridefinizione dotazione organica degli “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha provveduto a determinare il reclutamento di 36 nuove figure di staff all’interno dell’ente. Si tratta di 21 persone per l’Ufficio di Gabinetto (1 Capo di Gabinetto, 7 unità a tempo pieno, 12 unità a tempo parziale con 18 ore settimanali); 4 per l’Ufficio del Cerimoniale (1 unità a tempo pieno, 3 unità a tempo parziale); 6 per l’Ufficio Piano Sviluppo e Coesione (1 unità a tempo pieno e 5 unità a tempo parziale) e 5 per l’Ufficio Beni Confiscati (1 unità a tempo pieno, 4 a tempo parziale).

Non solo. Sempre dall’albo pretorio della Città Metropolitana, è possibile venire a conoscenza del trasferimento dal Comune alla Metrocity del Consigliere Comunale Santo Bongani, vincitore di un avviso pubblico dell’ente e trasferito da un palazzo all’altro. Nello specifico, l’avviso pubblico è di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto nell’Area degli Operatori Esperti, con il profilo professionale di Operatore Tecnico. Un Consigliere del Comune di Reggio Calabria, dunque, è risultato vincitore e idoneo per un avviso pubblico del Comune e a partire da marzo verrà trasferito.