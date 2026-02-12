PD, figuraccia olimpica: appoggia i centri sociali, poi strumentalizza Olimpiadi e Polizia per il No al Referendum | VIDEO

La sinistra ha già capito che al Referendum sulla Giustizia arriverà l’ennesima delusione? Possibile. Quello che, invece, sembra non aver ancora capito, è che per realizzare il proprio sogno erotico personale di “mandare a casa la Meloni“, serva convincere gli italiani con pragmatismo, battaglie concrete e proposte reali su temi fondamentali, e non estromettere Pucci da Sanremo.

Quando il Premier, nei giorni scorsi, aveva definito l’Opposizione “disperata e a corto di argomenti”, aveva dato la definizione perfetta dello stato dell’arte. L’ultimo esempio arriva proprio in relazione al Referendum sulla Giustizia. Pur di provare a convincere più italiani possibili a votare No, il PD ha deciso di strumentalizzare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e anche la Polizia.

La stessa parte politica che appoggia le manifestazioni dei centri sociali contro le Olimpiadi, ha fatto un bel 360° modello snowboard strumentalizzando il bronzo del curling, sport diventato virale nei giorni scorsi, per il No al Referendum sulla Giustizia.

In un video postato sui profili social del Partito Democratico, si vede il punto finale della partita contro la Gran Bretagna in cui gli azzurri Constantini e Mosaner vincono il bronzo. Sui due ‘sassi’ in gara, le scritte per il No al Referendum. Un tentativo abbastanza incoerente da chi, fino a qualche giorno fa, minimizzava i fatti di Torino in cui un centinaio di agenti è rimasto ferito a causa della violenza dei centri sociali, nella manifestazione che la sinistra stessa aveva appoggiato, salvo poi chiamarsi fuori una volta finita in violenza (peccato fosse stata annunciata dagli stessi manifestanti!). Per chi non lo sapesse, Constantini e Mosaner sono due atleti della Polizia.

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, al telefono con l’Ansa ha voluto dichiarare: “resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere“.

“Utilizzare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno portato l’Italia a un eccezionale medaglia olimpica per promuovere un messaggio di chiara valenza politica è davvero vergognoso. Oltre che irrispettoso nei confronti degli atleti, che sono stati coinvolti a loro insaputa“, ha detto all’Adnkronos Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Da più parti era arrivato l’invito a trattare le Olimpiadi come occasione prettamente sportiva, di unione, non di polemica: invece, il PD ha scelto di infilarci in mezzo la politica e la ricerca disperata del consenso. La figuraccia della sinistra è da medaglia: il risultato del Referendum indicherà se sarà oro, argento o bronzo.