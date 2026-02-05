Ice alle Olimpiadi, Meloni spegne la sinistra “a corto di argomenti”: il chiarimento che silenzia le polemiche

Quella sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è una “polemica surreale“. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni ai microfoni di “Dritto e rovescio” su Rete 4. “La sezione investigativa della cosiddetta Homeland Security Investigations esiste dal 2002, collabora con l’Italia da sempre; non ha mai svolto, non potrebbe svolgere e non svolgerà operazioni di polizia, di controllo dell’immigrazione sul nostro territorio. L’attività che fanno queste realtà, non quella americana ma quelle di tutti i nostri paesi alleati, è un’attività di scambio di informazioni, di contatto con le nostre autorità, di supporto investigativo“, ha precisato la premier.

Una risposta netta alle polemiche della sinistra che, in questi giorni, si strappa i capelli per la presenza di forze armate modello “Gestapo” pronte a sparare a freddo durante le gare e nel Villaggio Olimpico. “Cerchiamo di essere seri su queste materie. E’ una polemica strumentale perché la sinistra oggettivamente è un po’ a corto d’argomenti“, chiude il Premier.