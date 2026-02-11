Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 5ª Giornata: 2 ori strepitosi, Italia sul podio!

Il medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 aggiornato dopo le gare della 5ª Giornata: 2 ori nello slittino, l'Italia vola al terzo posto con 4 ori e 13 medaglie

Medaglia doro slittino coppia maschile e femminile
Foto di Jure Makovec / Ansa

Arrivano altre due medaglie per l’Italia nella 5ª Giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri monopolizzano la specialità del doppio nello slittino con due primi posti al femminile e al maschile. Per le donne era la prima Olimpiade di sempre con il doppio femminile nello slittino, una prima volta che le azzurre hanno Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno onorato centrando un oro clamoroso.

Pochi minuti dopo, nella finale maschile, a 32 anni dall’ultima volta, l’Italia è tornata a mettersi l’oro al collo con il duo composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. L’Italia sale al terzo posto nel medagliere con 4 ori e 13 medaglie complessive (a pari merito con la Norvegia).

Il medagliere di Milano-Cortina 2026

#PaeseOroArgentoBronzoTot.
1Norvegia72413
2USA46212
3Italia42713
4Svizzera4127
5Germania3328
6Francia3317
7Svezia3216
8Austria2518
9Giappone2248
10Olanda1203
