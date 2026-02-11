Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 5ª Giornata: 2 ori strepitosi, Italia sul podio!

Arrivano altre due medaglie per l’Italia nella 5ª Giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri monopolizzano la specialità del doppio nello slittino con due primi posti al femminile e al maschile. Per le donne era la prima Olimpiade di sempre con il doppio femminile nello slittino, una prima volta che le azzurre hanno Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno onorato centrando un oro clamoroso.
Pochi minuti dopo, nella finale maschile, a 32 anni dall’ultima volta, l’Italia è tornata a mettersi l’oro al collo con il duo composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. L’Italia sale al terzo posto nel medagliere con 4 ori e 13 medaglie complessive (a pari merito con la Norvegia).
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot.
|1
|Norvegia
|7
|2
|4
|13
|2
|USA
|4
|6
|2
|12
|3
|Italia
|4
|2
|7
|13
|4
|Svizzera
|4
|1
|2
|7
|5
|Germania
|3
|3
|2
|8
|6
|Francia
|3
|3
|1
|7
|7
|Svezia
|3
|2
|1
|6
|8
|Austria
|2
|5
|1
|8
|9
|Giappone
|2
|2
|4
|8
|10
|Olanda
|1
|2
|0
|3