Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 5ª Giornata: 2 ori strepitosi, Italia sul podio!

Arrivano altre due medaglie per l’Italia nella 5ª Giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri monopolizzano la specialità del doppio nello slittino con due primi posti al femminile e al maschile. Per le donne era la prima Olimpiade di sempre con il doppio femminile nello slittino, una prima volta che le azzurre hanno Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno onorato centrando un oro clamoroso.

Pochi minuti dopo, nella finale maschile, a 32 anni dall’ultima volta, l’Italia è tornata a mettersi l’oro al collo con il duo composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. L’Italia sale al terzo posto nel medagliere con 4 ori e 13 medaglie complessive (a pari merito con la Norvegia).

