Slittino d’oro a Milano-Cortina! Il doppio maschile bissa il trionfo femminile: l’Italia vola nel medagliere

Nemmeno il tempo di realizzare l’impresa delle ragazze nel duo femminile, con Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincitrici di una medaglia d’oro storica, che l’Italia dello slittino conquista un altro oro a dir poco strepitoso. A 32 anni di distanza dall’ultima volta, la coppia maschile dello slittino azzurro vince la medaglia d’oro! Emanuel Rieder e da Simon Kainzwaldner superano Austria e Germania salendo sul gradino più alto del podio.

Una gara per cuori forti quella degli azzurri che, scesi per terzultimi, hanno dovuto attendere altre due coppie prima di poter festeggiare: dopo di loro sono scesi gli austriaci Steu e Kindl, argento con 68 millesimi di ritardo; poi gli americani Mueller e Haugsjaa che hanno effettuato una discesa ricca di errori consegnando l’oro al duo tricolore.

Per l’Italia è il 4° oro dopo quelli di Francesca Lollobrigida nello skate, della staffetta mista dello short track e del duo di slittino femminile. L’Italia sale a quota 13 medaglie e aggancia la Norvegia in vetta per numero complessivo, azzurri terzi per ori totali (4).