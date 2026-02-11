Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Italia nella storia: capolav-ORO nello slittino doppio femminile

Una prima volta storica per l’Italia che si colora d’oro. Per la prima volta, proprio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, fa l’esordio la disciplina del doppio femminile nello slittino, fin qui specialità solo maschile. Un’occasione unica per essere le prime medagliate di sempre e per farlo anche davanti al pubblico di casa. Una doppietta riuscita alle azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno vinto l’oro con due discese magnifiche.

La coppia azzurra ha chiuso la seconda manche, quella della vittoria, in 53.182, battendo la coppia tedesca Eitberger/Matschina per 120 millesimi. Terzo gradino del podio per l’Austria con il duo Egle/Kipp. Per l’Italia è la 20ª medaglia nello slittino, la 3ª al femminile. Arriva il terzo oro azzurro a Milano-Cortina 2026 dopo quello di Francesca Lollobrigida nello skate e quello della staffetta mista di short track.