Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 12ª Giornata: un bronzo e un argento per l’Italia

Due medaglie per l’Italia nella 12ª Giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per la spedizione azzurra sono arrivati un bronzo e un argento. In mattinata, Federico Pellegrino ed Elia Barp sono saliti sul terzo gradino del podio nella team sprint di sci di fondo. In serata, Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Arianna Fontana hanno vinto l’argento nella finale dei 3000 metri nella staffetta di short track femminile.
L’Italia sale a quota 26 medaglie complessive. Gli azzurri restano al secondo posto con 9 ori, mentre la Norvegia blinda la prima posizione salendo a quota 15. Completano il podio gli USA con 7 medaglie del metallo più prezioso.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot
|1
|Norvegia
|15
|8
|10
|33
|2
|Italia
|9
|5
|12
|26
|3
|Stati Uniti
|7
|11
|6
|24
|4
|Francia
|6
|7
|4
|17
|5
|Olanda
|6
|7
|2
|15
|6
|Svezia
|6
|6
|3
|15
|7
|Germania
|5
|8
|8
|21
|8
|Austria
|5
|8
|4
|17
|9
|Giappone
|5
|6
|11
|22
|10
|Svizzera
|5
|4
|3
|12