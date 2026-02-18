Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 12ª Giornata: un bronzo e un argento per l’Italia

Il medagliere di Milano-Cortina 2026 aggiornato dopo le gare della 12ª Giornata: per l'Italia un bronzo e un argento, azzurri al secondo posto con 9 ori e 26 medaglie complessive

Due medaglie per l’Italia nella 12ª Giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per la spedizione azzurra sono arrivati un bronzo e un argento. In mattinata, Federico Pellegrino ed Elia Barp sono saliti sul terzo gradino del podio nella team sprint di sci di fondo. In serata, Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Arianna Fontana hanno vinto l’argento nella finale dei 3000 metri nella staffetta di short track femminile.

L’Italia sale a quota 26 medaglie complessive. Gli azzurri restano al secondo posto con 9 ori, mentre la Norvegia blinda la prima posizione salendo a quota 15. Completano il podio gli USA con 7 medaglie del metallo più prezioso.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026

#PaeseOroArgentoBronzoTot
1Norvegia1581033
2Italia951226
3Stati Uniti711624
4Francia67417
5Olanda67215
6Svezia66315
7Germania58821
8Austria58417
9Giappone561122
10Svizzera54312
