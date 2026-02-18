Olimpiadi Milano-Cortina, staffetta 3000 m di short track d’argento: Arianna Fontana è l’azzurra più medagliata della storia

Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e soprattutto Arianna Fontana. Questo il quartetto magico che ha portato l’Italia al secondo posto della finale dei 3000 metri nella staffetta di short track femminile. Argento per l’Italia che va fortissimo sui pattini e conquista una medaglia dopo l’altra. A proposito: Arianna Fontana scrive la storia dell’Italia alle Olimpiadi.

L’argento vinto questa sera è la 14ª medaglia per Arianna Fontana che diventa l’atleta azzurra più medagliata della storia. Staccato Edoardo Mangiarotti, lo schermidore che tra il 1936 e il 1960 riuscì a salire su 13 podi olimpici, conquistando 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi.