Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Pellegrino-Barp bronzo nella Team Sprint di sci di fondo

Nuova medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Pellegrino e Barp vincono il bronzo nella Team Sprint di sci di fondo. È la 25ª medaglia per gli azzurri

Pellegrino e Barp
Foto di Gian Ehrenzeller / Ansa

La mattinata del mercoledì azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con una medaglia. Nella Team Sprint di sci di fondo, la coppia italiana formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp sale sul terzo gradito del podio. Argento agli Stati Uniti, oro per la Norvegia del fenomeno Johannes Klaebo che conquista il suo 5° oro a Milano-Cortina e il 10 in carriera.

Per l’Italia è la medaglia di bronzo numero 12 che, sommata alle 4 medaglie d’argento e alle 9 medaglie d’oro, fanno arrivare il medagliere complessivo azzurro a quota 25 medaglie.

