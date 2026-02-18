Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Pellegrino-Barp bronzo nella Team Sprint di sci di fondo

La mattinata del mercoledì azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con una medaglia. Nella Team Sprint di sci di fondo, la coppia italiana formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp sale sul terzo gradito del podio. Argento agli Stati Uniti, oro per la Norvegia del fenomeno Johannes Klaebo che conquista il suo 5° oro a Milano-Cortina e il 10 in carriera.

Per l’Italia è la medaglia di bronzo numero 12 che, sommata alle 4 medaglie d’argento e alle 9 medaglie d’oro, fanno arrivare il medagliere complessivo azzurro a quota 25 medaglie.