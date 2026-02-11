Messina, Siracusano risponde a De Luca: “Occhiuto coraggioso, Basile debole” | VIDEO

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Matilde Siracusano, sottosegretario forzista del Governo Meloni e Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. In un video, il politico di Messina spiega le differenze tra le dimissioni di Roberto Occhiuto in Calabria e Federico Basile: “per il governatore calabrese è stata una scelta autonoma e coraggiosa per sottrarsi alla gogna mediatica di un’inchiesta ingiusta. Oltretutto il sindaco di Taormina ha appoggiato il centrodestra alle regionali con una lista”.

“Il sindaco di Messina, invece, è stato debole e poco coraggioso. De Luca ha imposto le dimissioni e Basile non ha avuto la forza di dire no, in un momento complesso per la nostra provincia”, conclude Siracusano.