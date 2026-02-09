Messina, De Luca: “centrodestra ipocrita, ha difeso le dimissioni di Occhiuto in Calabria. Perché non quelle di Basile?”

“Siete i soliti ipocriti e farisei della politica. Per il centrodestra in Calabria le dimissioni anticipate sono state un atto di coraggio, mentre a Messina sono un atto irresponsabile ed una fuga! Occhiuto (compagno di Matilde Siracusano, mai eletta a Messina) si è dimesso un anno prima da presidente della regione Calabria perché qualcuno o qualcosa stava rallentando la macchina amministrativa e la Calabria non si poteva permettere di fermarsi“, va giù duro il leader di Sud chiama Nord e “Ti amo Sicilia”, Cateno De Luca. “Dunque bisognava andare al voto per rilanciare l’azione amministrativa. Decisione che abbiamo sostenuto! Perché per Federico Basile la medesima motivazione non viene ritenuta valida dal centrodestra e dalla Siracusano?”, evidenzia De Luca.

In realtà nessun rallentamento causato dal consiglio comunale

Le motivazioni di Federico Basile sulle sue dimissioni (consiglio comunale senza maggioranza) da primo cittadino sono, numeri alla mano, smentite dai fatti e dai numeri. Come ha spiegato il senatore Dafne Musolino e come abbiamo potuto verificare: su 442 delibere il Consiglio Consiglio Comunale ne ha approvate 441. Quindi, seppur minoranza numericamente, Sud chiama Nord, in consiglio, è riuscito, grazie all'”aiutino” delle opposizioni, far passare tutte le delibere e le varie norme.