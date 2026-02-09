Messina, Siracusano sulle dimissioni di Basile: “nessuna motivazione valida, siamo stanchi”

Dopo mesi di indiscrezioni, il sindaco di Messina, Federico Basile si è dimesso nella giornata di sabato. Lo ha comunicato durante la conferenza stampa in corso nella Sala delle Bandiere a Palazzo Zanca, nella quale si è ricandidato alla carica di primo cittadino. Tante sono state le dichiarazioni, le polemiche, tra chi ha difeso la scelta di Basile e chi l’ha osteggiata come une “mera strategia di De Luca”.

Matilde Siracusano, messinese e sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento nel Governo Meloni, sui social ha sottolineato: “Basile si è dimesso senza una motivazione valida, scaricando la responsabilità sul consiglio comunale. Comprendiamo la strategia ma siamo un po’ stanchi”, evidenzia l’esponente di Forza Italia.