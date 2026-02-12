Messina, De Luca risponde a Siracusano (mentre si fa la barba): “ad Occhiuto crediamo, a te no” | VIDEO

Ennesimo botta e risposta a distanza tra Matilde Siracusano e Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. In un video, in cui si fa la barba, il sindaco di Taormina, si rivolge direttamente al sottosegretario del Governo Meloni: “quanta ipocrisia! Matilde, menti sapendo di mentire. Credo a Occhiuto, a te no! Ma una cosa voglio dirtela: abbi rispetto per chi non si è mai sottratto al giudizio del popolo ed è sempre stato eletto! A differenza tua che sei sempre stata nominata e mai eletta”, conclude De Luca.

Da queste prime battute sembra evidente che sarà una dura e lunga campagna elettorale in cui, indubbiamente, ci saranno polemiche, tensioni e talvolta colpi bassi.