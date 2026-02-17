Maltempo e danni a Reggio Calabria: il sindaco attiva il COC e vieta l’accesso all’opera di Tresoldi

Il maltempo che ha compito Reggio Calabria ha creato vari danni in numerose zone della città. Il forte vento e la pioggia ha creato tantissimi disagi mettendo a dura prova la resistenza di alberi e arredi urbani. A fronte di una situazione complessa, con Ordinanza Sindacale n. 30 del 17 febbraio 2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Reggio Calabria per oggi a causa dell’allerta meteo di livello giallo (pervenuta con prot. n° 129516 del 16 febbraio 2026 con il bollettino di allerta meteo), fino a cessata emergenza e comunque fino al termine di validità dei bollettini che si susseguiranno di colore arancione e rosso.

Vietato l’accesso all’opera di Tresoldi

Inoltre, con Ordinanza Sindacale n. 31 del 17 febbraio 2026 sono state intraprese misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteorologiche avverse con il conseguente divieto di accesso e transito a persone e veicoli, presso il sito monumentale “Opera” dell’artista Edoardo Tresoldi a causa dell’inclinazione di alcune colonne e con potenziale rischio di cedimento delle stesse.