È grande Italia a Milano-Cortina! Oro per Vittozzi nell’inseguimento del biathlon: gli azzurri scappano nel medagliere

Quattro medaglie nello spazio di poco meno 2 ore. L’Italia regala spettacolo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il bronzo nel fondo, l’oro di Brignone nel Gigante e l’argento di Moioli-Sommariva nello snowboard cross a coppie miste, arriva un’altra medaglia d’oro per la spedizione tricolore. Se la mette al collo Lisa Vittozzi nell’inseguimento del biathlon femminile.

L’azzurra si impone, senza errori al poligono, con il tempo di 30’11″8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30’40″6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30’46″1). Nona piazza per l’altra azzurra Dorothea Wierer (31’42″1). L’Italia conquista l’8ª medaglia d’oro della sua Olimpiade e va a -3 dalla Norvegia dei fenomeni, prima nel medagliere, staccando di 3 lunghezze USA e Svezia ferme a 5.