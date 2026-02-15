Brignone GIGANTE a Milano-Cortina: la tigre dei ghiacci vince il secondo oro, l’Italia eguagli il proprio record

GIGANTE. Non ci sono altre parole per definirla, proprio come la specialità nella quale ha appena vinto l’oro. Federica Brignone strepitosa a Milano-Cortina 2026, Olimpiade alla quale nemmeno avrebbe dovuto prendere parte a causa di un bruttissimo infortunio che, un anno fa, l’ha quasi costretta a chiudere la carriera. Sul casco ha una tigre, il carattere è lo stesso. L’atleta lombarda ha stretto i denti, è arrivata con tanti dubbi, dissipati già nel superG in cui ha vinto una medaglia d’oro strepitosa.

Oro bissato nel Gigante odierno con le avversarie che si sono inchinate a lei sulla neve delle Tofane. Quarto posto per Lara Della Mea, vicinissima al bronzo. Delude, invece, Sofia Goggia. Grazie all’oro conquistato da Federica Brignone, l’Italia sale a quota 20 medaglie vinte in questa edizione delle Olimpiadi: eguagliato il record di Lillehammer 94 che rappresenta il massimo bottino di medaglie vinto dalla spedizione azzurra in un’Olimpiade invernale.