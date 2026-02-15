Argento nello snowboard cross, Moioli-Sommariva fissano il record per l’Italia: Milano-Cortina è l’Olimpiade più vincente di sempre!

Moioli e Sommariva conquistano l'argento nello snowboard cross a squadre miste: per l'Italia è la medaglia numero 21, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono le più vincenti della storia azzurra

Michela Moioli Snowboard Cross
Foto di Guillame Horccajuelo / Ansa

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva da sogno nella finale di snowboard cross nella gara mista a coppie. Il duo azzurro vince una straordinaria medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con una rimonta fenomenale di Moioli (già bronzo nel singolare), che finisce dietro alla Gran Bretagna ma davanti alla Francia. L’oro va alla coppia Nightingale-Bankes, bronzo alla Francia con Bozzolo-Casta.

Si tratta della ventunesima medaglia italiana a Milano-Cortina 2026: è storia, superato il precedente record di 20 medaglie di Lillehammer 1994.

Leggi altri articoli di Sport