Argento nello snowboard cross, Moioli-Sommariva fissano il record per l’Italia: Milano-Cortina è l’Olimpiade più vincente di sempre!

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva da sogno nella finale di snowboard cross nella gara mista a coppie. Il duo azzurro vince una straordinaria medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con una rimonta fenomenale di Moioli (già bronzo nel singolare), che finisce dietro alla Gran Bretagna ma davanti alla Francia. L’oro va alla coppia Nightingale-Bankes, bronzo alla Francia con Bozzolo-Casta.
Si tratta della ventunesima medaglia italiana a Milano-Cortina 2026: è storia, superato il precedente record di 20 medaglie di Lillehammer 1994.