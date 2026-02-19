Comunali Messina, il centrosinistra si organizza: Avs punta ad un nome per il candidato sindaco, tavolo aggiornato a lunedì

Dalle parti del centrosinistra si tenta di accelerare per quanto riguarda programmi e soprattutto il candidato sindaco di Messina da contrapporre a Marcello Scurria del centrodestra (manca solo l’ufficialità) e Federico Basile. Nella riunione di ieri sera, che si è conclusa poco prima della mezzanotte, si è discusso sui profili migliori da mettere in campo. Presso la sede del Pd erano presenti i rappresentanti dei Dem, del Movimento 5 Stelle, di Casa Riformista – Italia Viva (presente il senatore Dafne Musolino), di Alleanza Verdi e Sinistra e di Controcorrente rappresentato da La Cava, Cacace e Pantano. Il tavolo di confronto è ora riaggiornato al prossimo lunedì dove si andrà ad approfondire la discussione.

Nomi

Nel corso della riunione, come avevamo anticipato ieri sera in un apposito articolo, è spuntato il nome di Paolo Todaro (lanciato da Avs) che ha dato la disponibilità a candidarsi a sindaco. Todaro è un sindacalista con tante battaglie all’interno dell’Università di Messina. Poi c’è Dafne Musolino che aveva anticipato in un’intervista a StrettoWeb, la sua disponibilità a scendere in campo. Mentre il Pd, in coerenza con le battaglie fatte in questi anni in consiglio comunale, vorrebbe puntare su Antonia Russo o Antonello Russo.