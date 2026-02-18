Comunali Messina: è in corso la riunione del centrosinistra, i partiti discutono di programmi e candidato sindaco

E’ in corso la riunione del Centrosinistra, presso la sede del Partito Democratico, in vista delle prossime elezioni comunali di Messina. Attorno al tavolo, i rappresentanti di Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista – Italia Viva e Controcorrente di Ismaele La Vardera. Obiettivo del tavolo è quello di definire un un programma credibile per Messina e individuare il miglior profilo possibile per la candidatura a sindaco, una figura capace di fare sintesi e rappresentare tutte le forze della coalizione.

Nomi

I nomi sondati sono tanti e ancora la rosa non si è ristretta: di sicuro c’è Dafne Musolino che aveva anticipato in un’intervista a StrettoWeb, la sua disponibilità a scendere in campo ma anche i consiglieri comunali Antonia Russo ed Antonello Russo. C’è qualche civico nella rosa? Probabile, ma al momento filtra poco. Sicuramente, quella di questa sera non sarà la riunione decisiva ma ce ne saranno altre.