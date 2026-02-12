Allerta Meteo Calabria, Occhiuto: “priorità assoluta alla sicurezza delle persone” | VIDEO

La furia del ciclone Nils non accenna a placarsi e la Calabria è tra le regioni più colpite. In un video sui social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, lancia un appello ai cittadini calabresi direttamente dalla sala operativa della Protezione Civile della Calabria: “sono ore complicate. Bisogna evitare di transitare sul lungomare, ci saranno onde altissime”.

“La priorità assoluta è la sicurezza delle persone. Vi chiedo di seguire le indicazioni in modo tassativo e di condividerle ovunque”, conclude il governatore Occhiuto.