Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani venerdì 13 febbraio: l’ELENCO aggiornato in tempo reale

Già oggi in numerosi comuni di Calabria e Sicilia le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’allerta meteo. In diversi casi, tuttavia, la sospensione delle attività didattiche si è rivelata anticipata, poiché il peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso soprattutto nel pomeriggio e in serata. Dal punto di vista meteorologico, infatti, la fase più critica deve ancora arrivare.

La tempesta Nils, un intenso sistema perturbato che ha già colpito duramente Francia e Spagna, è prevista in arrivo sulle nostre coste nelle prossime ore. Le previsioni per domani, venerdì 13 febbraio, indicano uno scenario decisamente più severo rispetto a quello odierno: si prospetta una mattinata particolarmente difficile, con piogge torrenziali, venti di burrasca che potrebbero superare i 130 km/h e forti mareggiate lungo i litorali esposti.

La Calabria sarà l’area maggiormente interessata dal maltempo, con il versante tirrenico osservato speciale per il rischio idrogeologico. Per tutelare studenti, famiglie e servizi di trasporto, molti sindaci hanno già firmato le ordinanze di chiusura delle scuole.

L’elenco dei comuni con le scuole chiuse aggiornato in tempo reale

Di seguito i comuni che hanno già disposto la sospensione delle attività didattiche per domani, venerdì 13 febbraio 2026. L’elenco è in continuo aggiornamento, sulla base delle comunicazioni ufficiali diffuse da prefetture e albi pretori:

Polistena (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Amantea (Cosenza)

(Cosenza) Guardia Piemontese (Cosenza)

(Cosenza) San Donato di Ninea (Cosenza)

A Cosenza e Montalto Uffugo, invece, le scuole resteranno chiuse per le rispettive festività patronali: la Madonna del Pilerio e la Madonna delle Serre.