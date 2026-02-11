ACR Messina, una tifosa scrive a StrettoWeb: “speravamo tirassero fuori gli attributi, ma sono arrivati solo ceffoni”

“Dopo i fuochi d’artificio, gli strass, i lustrini e le ‘leggende’ che hanno ammaliato un po’ TUTTI, ci si sarebbe aspettato che oltre agli attributi venissero tirate fuori anche le doti manageriali per gestire una squadra di calcio e non solo un palcoscenico, e invece sono arrivati gli schiaffoni. Minacce ad ex dirigenti insieme a difensori brasiliani, attaccanti argentini, responsabili del settore women nientemeno che dall’Australia nel frattempo Martello e Romano, autori del ‘miracolo’, non si sentono a loro agio e se ne vanno”. Comincia così il durissimo pensiero di una tifosa dell’ACR Messina, che ha scritto alla redazione di StrettoWeb per esprimere il suo parere circa il momento attuale, tra nervosismo, confusione, frecciate social e figuracce in campo.

“In due mesi è stato smontato quell’apparato che aveva annullato la penalizzazione e non solo. Sarebbe cosa gradita, oltre che opportuno, sapere chi sono quegli attuali dirigenti che non hanno voluto Corda, persona dichiaratamente di fiducia del Presidente e del suo vice: ricordate ‘o noi o lui'” prosegue la tifosa. “Insomma un bel marasma che le due vittorie striminzite avevano momentaneamente offuscato. Per ripartire possiamo sempre prendere il pullman con i colori del Messina: meglio di no, potremmo rischiare di rimanere a piedi Comunque noi tifiamo sempre per il Messina, e speriamo che Dio ce la mandi buona, ma veramente buona” ha aggiunto.

In merito all’ultima vicenda, ovvero il mega progetto annunciato da Davis oggi sul Sole 24 Ore, la tifosa conclude: “vi ricordo che il centro sportivo della Roma, considerato il più grande d’Europa, raggiunge appena i 200.000 mq, mentre la Continassa (Juve) solo 59.000mq; un po’ meglio Milanello con i suoi 160.000 mq. Certamente mi sbaglio, ma sento odore del Trapani dove il presidente voleva fare lo stadio, il palazzetto dello sport e il centro sportivo e ora la squadra di calcio si trova con – 15 e il basket è andata in campo con due soli giocatori”.