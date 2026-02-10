ACR Messina, tutto confermato (anche la confusione): Parisi è già saltato, non è più l’allenatore della prima squadra

Neanche un mese. Parisi sulla panchina dell’ACR Messina è durato solo qualche settimana. Promosso dall’Under 19, non doveva essere lui l’allenatore della prima squadra, ma la società – dopo molti tentennamenti – ha optato per questa scelta. Di cui però, probabilmente, non era tanto convinta. E infatti oggi è arrivata l’ufficialità alla notizia rilanciata ieri pomeriggio su StrettoWeb: Parisi non è più il tecnico dei “grandi”, torna in Under 19 con Bombara. “La società ACR Messina ringrazia mister Alessandro Parisi e Domenico Bombara per il prezioso supporto fornito in queste settimane alla prima squadra. Alessandro e Domenico riprenderanno la guida tecnica della formazione Under 19 giallorossa. Grazie per il vostro contributo!” si legge nella nota del club.

Ieri la società ha contattato nuovamente Romano, ancora sotto contratto. Si attende l’ufficialità del ritorno dell’allenatore che ha contribuito al miracolo del girone d’andata, a meno che lo stesso non declini, facendo “saltare” i termini del contratto. Ricordiamo come, dopo l’addio con il DS Martello, Romano non avesse fatto nulla per nascondere il malcontento. Va ricordato che domenica c’è il derby dello Stretto, la partita più importante, in casa della Reggina. La settimana di avvicinamento alla sfida da parte del Messina, però, è tesa, la più tesa dell’anno, dopo la debacle vergognosa in casa contro l’Enna e il nervosismo di Justin Davis, a cui va aggiunta una evidente confusione nelle scelte delle ultime settimane.