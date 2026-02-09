ACR Messina, che confusione: “il problema non è l’allenatore”, ma Parisi è già a rischio. Richiamato Romano, confermata l’anticipazione di StrettoWeb

No, quella di Romano non era un’ombra. L’ex allenatore è davvero pronto a risedersi sulla panchina dell’ACR Messina. Se lo vorrà, ovviamente. Ma intanto la società ci ha ripensato e lo ha richiamato, rimangiandosi le mosse di queste settimane. Nel primo pomeriggio di oggi, su StrettoWeb, anticipavamo di un possibile ripensamento, con un unico dubbio in panchina: un’altra chance a Parisi dopo il derby o una decisione immediata. Alla fine, la scelta è avvenuta subito: Parisi è già a rischio e Romano è pronto a rientrare, chiamato dalla società per dirigere l’allenamento di domani mattina.

Regna confusione, in seno alla dirigenza, a cui va aggiunto l’evidente nervosismo di Justin Davis a fine gare e le assurde e clamorose minacce allo stadio all’ex dirigente Giuseppe Munaò. Proprio ieri, a caldo, al termine della pesante debacle interna contro l’Enna, il DS Evangelisti affermava che il problema non è l’allenatore. Evidenti, però, le lacune tattiche dell’ex esterno: giocatori fuori ruolo, difesa distratta, squadra in confusione. Smaltita la rabbia (o forse no?), la proprietà sta pensando al dietrofront, con Romano ancora sotto contratto. La settimana, tra l’altro, è delicata, perché è quella che conduce al derby dello Stretto in casa della Reggina. Ogni scelta, in tal senso, pesa doppio.