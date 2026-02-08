ACR Messina, il DS Evangelisti non si nasconde: “prestazione indegna, chiediamo scusa”

“Bisogna chiedere scusa ai tifosi, è stata una prestazione non all’altezza e la nostra gente non se lo merita. Era doveroso venire a scusarsi per questa prestazione indegna. Mi spiace moltissimo per la proprietà, ci aspettavamo una prestazione diversa per la presenza di Davis e Pagniello”. Così il DS dell’ACR Messina, Evangelisti, parla alla fine del match perso in casa per 2-5 contro l’Enna. “Non è in discussione il tecnico, non è una questione di allenatore, guardando la gara bisognerebbe cambiare tutti. Siamo andati in difficoltà e abbiamo sbagliato completamente partita”.