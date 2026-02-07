A proPal e centri sociali non vanno bene neanche le Olimpiadi: proteste in corso a Milano

Gaza, poi il Venezuela, poi Askatasuna, ora le Olimpiadi. In Italia ormai si protesta per tutto. Ci aspettiamo anche quelle per Pucci a Sanremo, perché per il momento sono state solo sui social, ma non si sa mai. Sono in corso a Milano, infatti, manifestazioni contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, iniziate ufficialmente dopo la bella cerimonia di ieri. Centri sociali e proPal sono insieme ai… sindacati (sempre presenti per “battaglie” di altri). I numeri parlano di circa 5 mila persone, che si muoveranno per almeno 4 chilometri, da Porta Romana al Corvetto.