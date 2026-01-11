La Calabria è neroarancio! La Viola si prende un derby acceso contro Catanzaro: Laganà MVP con 27 punti

Dopo la vittoria a Bari nella prima gara del 2026, la Viola gioca la prima gara del nuovo anno fra le mura amiche del PalaCalafiore. Non una gara come le altre, il derby di Calabria contro Catanzaro. Ritorna al PalaCalafore, per la prima volta dopo il torneo Sant’Ambrogio della scorsa estate, l’ucraino Ilya Tyrtyshnik, vecchia conoscenza neroarancio del passato recente, questa volta da avversario. Un talento di altissimo livello per la categoria, sbocciato proprio a Reggio Calabria.
Brutta partenza per i reggini che segnano appena 8 punti nel primo quarto e si trascinano la ‘zavorra’ per tutto il primo tempo chiuso 27-38. Dozic e Luzza fanno la differenza per Catanzaro, talentuosa e fisica. Nella ripresa si stringono le maglie difensive dei reggini, sale il calore del PalaCalafiore, Catanzaro fatica e la Viola viene, finalmente, fuori. Laganà trascinatore con 27 punti di talento, carisma e qualità. Fiusco energico in uscita dalla panchina, bene Maresca che piazza alcune triple letali. La Viola viene fuori alla distanza e gestisce un finale piuttosto acceso con tanti falli e qualche chiamata arbitrale dubbia e confusa (non la migliore serata per i fischietti). Si chiude 78-69.
-
Fine 4° QT - La Viola vince 78-69
Inizia l’ultimo quarto. Subito due per Fiusco (54-51). Agbortabi con contatto (56-51). Gaye in penetrazione, sempre molto atletico l’11 di Catanzaro (56-53). Clark realizza (58-53). Maresca, finalmente da 3! (61-53). Tyrtyshnik subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (61-55). Gran lavoro di squadra: Fernandez sporca un pallone, che finisce a Laganà, apertura per Laquintana solo in angolo, mirino puntato e tripla (64-55).
Tyrtyshnik ritorna in lunetta: 2/2 (64-57). In lunetta Procopio: 0/2. Fernandez gioca bene con gli screen di Marini, due in sottomano (66-57). Laganà in lunetta: 1/2 (67-57). Tripla di Maresca, è il colpo del ko?! (70-57). Tyrtyshnik realizza da sotto (70-59). Laganà in lunetta: 2/2 (72-59). Tripla di Canestrari (72-62). Fischiato un fallo a Laquintana, in palleggio, che fatichiamo a capire. Fatica anche Marco che si becca un tecnico. Tyrtyshnik realizza (72-63). Luzza da sotto, con contatto (72-65). Ancora Tyrtyshnik in lunetta: realizza un tecnico alla panchina reggina (72-66). Canestrari in lunetta a 1 minuto e 05 dalla fine: 1/2 (72-67).
Fallo a Luzza che cerca uno sfondamento di Laganà, plateale. Poi protesta e si becca il tecnico che è anche il suo quinto fallo. Laganà in lunetta: 3/3 (75-67). Tyrtyshnik in lunetta: 2/2 (75-69). Tripla di Maresca finale! (78-69). La Viola vince!
-
Fine 3° QT - Viola avanti 52-51
Si torna sul parquet per la ripresa, servirà una Viola diversa. Marini in sottomano reverse (29-38). Magia di Maresca, finta di passaggio, poi la passa davvero, avversario preso in controtempo, tripla di Laquintana e Catanzaro deve chiamare time out (32-38). Marini in lunetta: 2/2 (34-38). Tecnico a coach Sant’Ambrogio, ennesima protesta per l’allenatore reggino di Catanzaro: Laganà realizza (35-38). Tyrtyshnik in penetrazione, con contatto (35-40).
Laganà con contatto, fa tutto da solo, ma lo fa bene (37-40). Tripla di Tyrtyshnik colpisce da tre (37-43). Laganà risponde da 3 (40-43). Maresca a una mano, dalla media, esecuzione rapida, solo retina, Viola a -1 (42-43). Tripla di Canestrati (42-46). Adesso però la Viola difende bene, Catanzaro ha difficoltà davanti. Laganà in stato di grazia: step back dalla media, 21 punti (44-46). Tripla di Canestrati dal palleggio, lasciato solo, calo di concentrazione dei reggini (44-49).
Lotta a rimbalzo Catanzaro, Viola sempre fuori posizioni con i lunghi, i giallorossi pescano solo un fallo, si riparte da fondo. Clark la ruba, va fino in fondo, serve l’accorrente Fiusco (46-49). In contropiede Clark (48-49). Segna Greco (48-51). Clark in lunetta: 1/2 (49-51). Tripla di Fiusco, sorpasso Viola, non succedeva da inizio partita (52-51).
-
Fine 2° QT - Viola sotto 27-38 a fine primo tempo
Inizia il secondo quarto. Battaglia realizza, canestro valido per interferenza di Marini (8-22). Laganà segna, subisce fallo, e completa il gioco da 3 punti (11-22). Tripla di Okiljevic (11-25). In lunetta Gaye: 1/2 (11-26). Clamorosa elevazione di Gaye che appoggia al vetro evitando Marini (11-28). Time out Viola, serve riordinare le idee. Tripla di Fiusco (14-28).
Dozic, bel talento, ottima difesa della sfera e uso del corpo, altri 2 in sottomano (14-30). Antisportivo a Giglio che ferma Laganà: in lunetta il talento reggino fa 2/2 (16-30). Luzza in lunetta: 2/2 (16-32). Bravo Laganà, fallo in penetrazione, specialità della casa: 2/2 (18-32). Ancora Laganà, altro fallo su tiro, altro giro in lunetta: 2/2 (20-32).
Dozic in lunetta: 2/2 (20-34). Serve Laganà: rimbalzo offensivo e due punti (22-34). Un po’ di confusione fra gli arbitri su un fallo dato a Laganà, poi a Laquintana che sbaglia un libero (ma non vale), poi di nuovo a Laganà che in lunetta fa 2/2 (24-34). Marini in lunetta: 1/2 (25-34). Tyrtyshnik subisce fallo e va in lunetta: 1/2, primo punto da ex per l’ucraino (25-35). Ancora Marini a cronometro fermo: 2/2 (27-35). Tripla di Battaglia sullo scadere dei 24, male a rimbalzo la Viola comunque (27-38). Fine primo tempo.
-
Fine 1° QT - Viola sotto 8-20
Inizia il derby di Calabria. Due minuti e mezzo di errori e sfortuna, sblocca la gara Laquintana in layup (2-0). Altri due per Marini in step back dalla media (4-0). Accorcia Luzza (4-2). Dozic per la parità (4-4). Luzza per il vantaggio di Catanzaro (4-6). Tripla di Okiljevic (4-9). Laquintana accorcia dalla lunetta: 2/2 (6-9). Entra Laganà per la Viola.
Dozic in lunetta: 2/2 (6-11). Fernandez in layup (8-11). Tripla di Luzza (8-14). Dozic si aiuta con il vetro (8-16). Rimbalzo offensivo e 2 punti per Luzza (8-18). Luzza a rimbalzo difensivo, poi va fino in fondo e segna 2 punti con contatto, un bel colpo per Catanzaro (8-20). Fine primo quarto.