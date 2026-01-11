La Calabria è neroarancio! La Viola si prende un derby acceso contro Catanzaro: Laganà MVP con 27 punti

Dopo la vittoria a Bari nella prima gara del 2026, la Viola gioca la prima gara del nuovo anno fra le mura amiche del PalaCalafiore. Non una gara come le altre, il derby di Calabria contro Catanzaro. Ritorna al PalaCalafore, per la prima volta dopo il torneo Sant’Ambrogio della scorsa estate, l’ucraino Ilya Tyrtyshnik, vecchia conoscenza neroarancio del passato recente, questa volta da avversario. Un talento di altissimo livello per la categoria, sbocciato proprio a Reggio Calabria.

Brutta partenza per i reggini che segnano appena 8 punti nel primo quarto e si trascinano la ‘zavorra’ per tutto il primo tempo chiuso 27-38. Dozic e Luzza fanno la differenza per Catanzaro, talentuosa e fisica. Nella ripresa si stringono le maglie difensive dei reggini, sale il calore del PalaCalafiore, Catanzaro fatica e la Viola viene, finalmente, fuori. Laganà trascinatore con 27 punti di talento, carisma e qualità. Fiusco energico in uscita dalla panchina, bene Maresca che piazza alcune triple letali. La Viola viene fuori alla distanza e gestisce un finale piuttosto acceso con tanti falli e qualche chiamata arbitrale dubbia e confusa (non la migliore serata per i fischietti). Si chiude 78-69.