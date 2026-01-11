Tyrtyshnik: “sento l’affetto della gente di Reggio, Viola sempre nel mio cuore”

È stato il trascinatore della prima Viola post retrocessione in B1, una squadra giovane e sbarazzina targata Cigarini. Un giovane ucraino che disegnava basket e faceva sognare i tifosi col cuore pesante a causa della guerra nel suo Paese. Ilya Tyrtyshnik è tornato a Reggio Calabria da avversario, con la maglia di Catanzaro, nel derby perso dai giallorossi al PalaCalafiore.

In conferenza stampa, Tyrtyshnik ha dichiarato: “mi piace tornare a Reggio ogni volta, amichevole come abbiamo fatto nel precampionato o ufficiale come adesso, peccato aver perso. Abbiamo iniziato bene, siamo stati sul +17, poi la Viola ha cambiato difesa, abbiamo perso serenità, abbiamo fatto scelte sbagliate, la partita è cambiata velocemente. Anche sul +8 era un vantaggio tranquillo, poi siamo andati +2, ma poi abbiamo perso serenità”.

Dopo aver incassato i complimenti per il suo italiano, rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulle emozioni provate al ritorno al PalaCalafiore, ha dichiarato: “ogni volta, quando torno, sento il supporto dei tifosi della Viola. Quando gioco in nazionale ricevo i messaggi e i like. Quando hanno chiamato il mio nome prima della partita, ho sentito gli applausi. È una cosa che piace ai giocatori e anche a me. La Viola è la prima squadra in cui ho giocato quando sono arrivato in Italia, rimarrà sempre nel cuore“.

Sulla prestazione un po’ al di sotto delle aspettative, il numero 34 di Catanzaro ha dichiarato: “nei primi due quarti ho fatto 3 tiri sbagliati, ma la squadra ha fatto 38 punti, ma è un buon risultato. Ho fatto qualche assist, se non faccio 20-30 punti ma la squadra fa bene io sono contento. Sono mancati i miei punti purtroppo, potevo e dovevo fare meglio, continuo a lavorare per fare meglio“.