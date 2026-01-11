Risultati 15ª Giornata Serie B Interregionale: la Viola chiude 2ª il girone d’andata, ora big match | CLASSIFICA

I risultati della 15ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica del Girone F: la Viola batte Catanzaro e chiude il girone d'andata al secondo posto dietro Ragusa. Domenica nuovo big match in casa contro Brindisi

La Viola colora la Calabria di nero e arancio. I reggini battono Catanzaro in rimonta e blindano il secondo posto al giro di boa della stagione. Davanti resta in vetta Ragusa che, dopo il ko contro Messina (oggi battuta da Matera), rifilano 100 punti a Rende. Al secondo posto, restano appaiate alla Viola: Brindisi (prossima avversaria domenica, ancora in casa) che vince a Castellaneta e Monopoli che supera Corato in una gara dai punteggi molto bassi.

Risultati 15ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 11 gennaio

Ore 18:00

Viola-Catanzaro 78-69
Ragusa-Rende 100-87
Castellaneta-Brindisi 84-87
Corato-Monopoli 54-57
Mola-Molfetta 69-67
Matera-Messina 80-73

Ore 18:30

Milazzo-Bari 85-72

Riposa: Barcellona

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Ragusa 22*
  2. Viola 20*
  3. Brindisi 20*
  4. Monopoli 20*
  5. Matera 18*
  6. Messina 16*
  7. Milazzo 16*
  8. Molfetta 16*
  9. Catanzaro 14*
  10. Castellaneta 12*
  11. Barcellona 12*
  12. Corato 10*
  13. Mola 6*
  14. Rende 4*
  15. Bari 4*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 16ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 18 gennaio

Ore 18:00

Ragusa-Monopoli
Castellaneta-Molfetta
Matera-Rende
Corato-Bar
Viola-Brindisi
Mola-Barcellona

Ore 18:30

Milazzo-Catanzaro

