Risultati 15ª Giornata Serie B Interregionale: la Viola chiude 2ª il girone d’andata, ora big match | CLASSIFICA

La Viola colora la Calabria di nero e arancio. I reggini battono Catanzaro in rimonta e blindano il secondo posto al giro di boa della stagione. Davanti resta in vetta Ragusa che, dopo il ko contro Messina (oggi battuta da Matera), rifilano 100 punti a Rende. Al secondo posto, restano appaiate alla Viola: Brindisi (prossima avversaria domenica, ancora in casa) che vince a Castellaneta e Monopoli che supera Corato in una gara dai punteggi molto bassi.

Risultati 15ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 11 gennaio

Ore 18:00

Viola-Catanzaro 78-69

Ragusa-Rende 100-87

Castellaneta-Brindisi 84-87

Corato-Monopoli 54-57

Mola-Molfetta 69-67

Matera-Messina 80-73

Ore 18:30

Milazzo-Bari 85-72

Riposa: Barcellona

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Ragusa 22* Viola 20* Brindisi 20* Monopoli 20* Matera 18* Messina 16* Milazzo 16* Molfetta 16* Catanzaro 14* Castellaneta 12* Barcellona 12* Corato 10* Mola 6* Rende 4* Bari 4*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 16ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 18 gennaio

Ore 18:00

Ragusa-Monopoli

Castellaneta-Molfetta

Matera-Rende

Corato-Bar

Viola-Brindisi

Mola-Barcellona

Ore 18:30

Milazzo-Catanzaro