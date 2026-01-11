Risultati 15ª Giornata Serie B Interregionale: la Viola chiude 2ª il girone d’andata, ora big match | CLASSIFICA

La Viola colora la Calabria di nero e arancio. I reggini battono Catanzaro in rimonta e blindano il secondo posto al giro di boa della stagione. Davanti resta in vetta Ragusa che, dopo il ko contro Messina (oggi battuta da Matera), rifilano 100 punti a Rende. Al secondo posto, restano appaiate alla Viola: Brindisi (prossima avversaria domenica, ancora in casa) che vince a Castellaneta e Monopoli che supera Corato in una gara dai punteggi molto bassi.
Risultati 15ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 11 gennaio
Ore 18:00
Viola-Catanzaro 78-69
Ragusa-Rende 100-87
Castellaneta-Brindisi 84-87
Corato-Monopoli 54-57
Mola-Molfetta 69-67
Matera-Messina 80-73
Ore 18:30
Milazzo-Bari 85-72
Riposa: Barcellona
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Ragusa 22*
- Viola 20*
- Brindisi 20*
- Monopoli 20*
- Matera 18*
- Messina 16*
- Milazzo 16*
- Molfetta 16*
- Catanzaro 14*
- Castellaneta 12*
- Barcellona 12*
- Corato 10*
- Mola 6*
- Rende 4*
- Bari 4*
* Turno di riposo già osservato
Calendario 16ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 18 gennaio
Ore 18:00
Ragusa-Monopoli
Castellaneta-Molfetta
Matera-Rende
Corato-Bar
Viola-Brindisi
Mola-Barcellona
Ore 18:30
Milazzo-Catanzaro