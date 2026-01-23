Vetrina Nazionale per Reggio Calabria, l’Italia maschile di Volley al PalaCalafiore: data e avversaria

A quasi un anno di distanza dalla Nazionale di basket, a poche settimane dall’annuncio della Nazionale femminile di calcio, tocca anche alla pallavolo. Reggio Calabria è pronta a vestirsi d’azzurro per accogliere la Nazionale Italiana di pallavolo maschile, campione del mondo in carica, che il prossimo 26 agosto 2026 scenderà in campo per un prestigioso test match internazionale contro Cuba. Il Comitato provinciale FIPAV di Reggio Calabria, presieduto da Domenico Panuccio, è già al lavoro per l’organizzazione dell’evento, forte dell’esperienza maturata negli anni nella gestione di grandi appuntamenti sportivi. L’obiettivo è, come sempre, curare ogni dettaglio e garantire elevati standard organizzativi.

In quest’ottica, è giunto in riva allo Stretto Giacomo Giretto, campione del mondo ad Atene 1994 e attuale Team Manager della Nazionale di pallavolo seniores maschile che, insieme al presidente Domenico Panuccio, a Bruno Gurnari vicepresidente del Comitato regionale FIPAV Calabria e, a Demetrio Modafferi consigliere territoriale FIPAV Reggio Calabria, ha effettuato un primo sopralluogo al PalaCalafiore, alla palestra attrezzi e pesi e alle strutture alberghiere destinate a ospitare le due nazionali.

“C’è grande entusiasmo per questo evento – ha dichiarato il presidente Domenico Panuccio – Il sopralluogo ha dato esiti molto positivi e il team manager Giacomo Giretto si è detto particolarmente soddisfatto ed entusiasta, sia per la qualità delle strutture sportive sia per quelle alberghiere che ospiteranno le due Nazionali. Sarà una straordinaria vetrina per Reggio Calabria e siamo pronti – continua Panuccio – a metterci subito al lavoro per rendere questo appuntamento un grande successo. L’arrivo della Nazionale di De Giorgi rappresenta un evento di assoluto prestigio sportivo per la città e per l’intero movimento pallavolistico calabrese, confermando ancora una volta il territorio come sede ideale per manifestazioni di alto livello“.