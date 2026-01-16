L’Italia di calcio femminile a Reggio Calabria: azzurre al “Granillo” per le qualificazioni al Mondiale | INFO

Per la prima volta nella storia, il “Granillo” di Reggio Calabria ospiterà la Nazionale di calcio femminile. Le azzurre di Andrea Soncin inizieranno dalla città dello Stretto il cammino di qualificazione ai Mondiali del 2027 in Brasile. Inserita nel gruppo 1 della Lega A, la squadra scenderà in campo a Reggio martedì 3 marzo alle ore 18.15 contro la Svezia. Dopo qualche giorno si andrà poi a Vicenza, contro la Danimarca. Per ottenere il pass diretto per il Mondiale – evitando le insidie dello spareggio – bisognerà infatti chiudere il girone al primo posto. Un obiettivo già centrato dall’Italia nelle qualificazioni a EURO 2025, in cui riuscì al fotofinish a precedere Paesi Bassi e Norvegia.
Il 2026 delle Azzurre partirà dunque dalla Calabria – come avvenuto due anni fa con la vittoria di Cosenza contro la selezione Oranje – e dal ‘Granillo’, pronto a fare da cornice per la prima volta a una gara della Nazionale Femminile.
Il calendario
Di seguito il calendario delle qualificazioni:
- Prima giornata (3 marzo): Italia-Svezia, Danimarca-Serbia
- Seconda giornata (7 marzo): Italia-Danimarca, Serbia-Svezia
- Terza giornata (14 aprile): Serbia-Italia, Svezia-Danimarca
- Quarta giornata (18 aprile): Danimarca-Italia, Svezia-Serbia
- Quinta giornata (5 giugno): Italia-Serbia, Danimarca-Svezia
- Sesta giornata (9 giugno): Svezia-Italia, Serbia-Danimarca