Serie D, tutte le FOTO di Acr Messina – Sancataldese

L’ACR Messina non sfonda e resta in basso: solo 1-1 contro la Sancataldese. Tutte le immagini della gara di Serie D

Il nuovo anno non si è aperto alla grande per l’ACR Messina con un solo punto conquistato grazie al pari odierno, al Franco Scoglio, contro la Sancataldese. La squadra di Mister Romano resta penultima in classifica a causa dei 14 punti di penalizzazione, la salvezza diretta resta distante cinque punti. La squadra deve accelerare se vuole raggiungere l’obiettivo di inizio anno.

Le ultime settimane, nonostante la sosta, hanno messo in mostra una squadra ancora stanca, che fa fatica. In alto tutte le foto della gara tra Acr Messina e Sancataldese.

