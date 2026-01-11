L’ACR Messina non sfonda e resta in basso: solo 1-1 contro la Sancataldese

Un pari, una sconfitta pesante e un altro pari. Solo un punto nel 2026. Il nuovo anno non si è aperto benissimo, per l’ACR Messina, che dopo la batosta per 4-0 a Palermo non è andata oltre l’1-1 in casa contro la Sancataldese. Mister Romano ha inserito da titolari diversi nuovi, tra cui Zerbo, a dimostrazione di quante forze fresche servissero a una squadra con l’ossigeno praticamente da mesi, dopo l’inizio sprint e la squadra costruita in 36 ore senza preparazione.

Questo, però, non basta. Le ultime settimane, nonostante la sosta, hanno messo in mostra una squadra ancora stanca, che fa fatica. Tornando al match odierno, è successo tutto nella ripresa, nell’arco di venti minuti: gol di Clemente e pari di Barile. Con questo risultato, peloritani fermi a quota 15, al penultimo posto, con la salvezza diretta distante cinque punti.