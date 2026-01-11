Risultati Serie D: il Savoia rallenta ancora, l’Igea Virtus no e va in vetta da sola. Tonfo Vibonese

Ennesimo scossone in vetta nel girone I di Serie D, ma ormai non è una più una sorpresa. Non c’è più un duo al primo posto: a comandare è solo una, l’Igea Virtus, che vince il derby della provincia messinese contro il Milazzo e stacca il Savoia (solo 2-2 contro l’Acireale). Tiene l’Athletic Palermo, che batte per 2-3 la Vigor Lamezia e tiene a debita distanza la Reggina, alla sua settima vittoria consecutiva. Malissimo la Vibonese, sconfitta in casa dall’Enna. La compagine rossoblu ora rischia seriamente di essere risucchiata nella zona calda.

Risultati Serie D, 19ª giornata

Domenica 11 gennaio

Ore 14.30

Castrumfavara-Sambiase 0-2

Gelbison-Paternò 3-0

Nissa-Reggina 1-2

Savoia-Acireale 2-2

Vibonese-Enna 1-3

Vigor Lamezia-Athletic Palermo 2-3

Ore 15.00

ACR Messina-Sancataldese 1-1

Igea Virtus-Milazzo 2-0

Ragusa-Gela 2-3

Classifica Serie D

Igea Virtus 37 Savoia 35 Athletic Palermo 35 Reggina 33 Nissa 32 Sambiase 31 Milazzo 29 Gela 28 Gelbison 26 Vibonese 23 Enna 22 Sancataldese 20 Vigor Lamezia 19 Acireale 19 Castrumfavara 17 Ragusa 17 ACR Messina 15 (-14) Paternò 11

Prossimo turno Serie D girone I, 20ª giornata

Domenica 18 gennaio

Ore 14.30

Acireale-Igea Virtus

Athletic Palermo-Sancataldese

Enna-Vigor Lamezia

Gela-ACR Messina

Milazzo-Castrumfavara

Nissa-Gelbison

Paternò-Savoia

Reggina-Vibonese

Sambiase-Ragusa