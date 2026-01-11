Risultati Serie D: il Savoia rallenta ancora, l’Igea Virtus no e va in vetta da sola. Tonfo Vibonese

Non c'è più un duo al primo posto: a comandare è solo una, l'Igea Virtus, che vince il derby della provincia messinese contro il Milazzo e stacca il Savoia

Igea Virtus

Ennesimo scossone in vetta nel girone I di Serie D, ma ormai non è una più una sorpresa. Non c’è più un duo al primo posto: a comandare è solo una, l’Igea Virtus, che vince il derby della provincia messinese contro il Milazzo e stacca il Savoia (solo 2-2 contro l’Acireale). Tiene l’Athletic Palermo, che batte per 2-3 la Vigor Lamezia e tiene a debita distanza la Reggina, alla sua settima vittoria consecutiva. Malissimo la Vibonese, sconfitta in casa dall’Enna. La compagine rossoblu ora rischia seriamente di essere risucchiata nella zona calda.

Risultati Serie D, 19ª giornata

Domenica 11 gennaio

Ore 14.30
Castrumfavara-Sambiase 0-2
Gelbison-Paternò 3-0
Nissa-Reggina 1-2
Savoia-Acireale 2-2
Vibonese-Enna 1-3
Vigor Lamezia-Athletic Palermo 2-3

Ore 15.00
ACR Messina-Sancataldese 1-1
Igea Virtus-Milazzo 2-0
Ragusa-Gela 2-3

Classifica Serie D

  1. Igea Virtus 37
  2. Savoia 35
  3. Athletic Palermo 35
  4. Reggina 33
  5. Nissa 32
  6. Sambiase 31
  7. Milazzo 29
  8. Gela 28
  9. Gelbison 26
  10. Vibonese 23
  11. Enna 22
  12. Sancataldese 20
  13. Vigor Lamezia 19
  14. Acireale 19
  15. Castrumfavara 17
  16. Ragusa 17
  17. ACR Messina 15 (-14)
  18. Paternò 11

Prossimo turno Serie D girone I, 20ª giornata

Domenica 18 gennaio

Ore 14.30
Acireale-Igea Virtus
Athletic Palermo-Sancataldese
Enna-Vigor Lamezia
Gela-ACR Messina
Milazzo-Castrumfavara
Nissa-Gelbison
Paternò-Savoia
Reggina-Vibonese
Sambiase-Ragusa

