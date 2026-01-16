Messina, De Luca: “non ho mai parlato di elezioni anticipate con Basile, in corso valutazioni”

In una tradizionale diretta social, il leader di “Ti Amo Sicilia”, Cateno De Luca, ha inteso puntualizzare: “chiariamolo una volta per tutte. Io non ho mai parlato di elezioni anticipate. Federico Basile non ha mai parlato di elezioni anticipate. Abbiamo detto una cosa sola, in modo chiaro: è in corso una revisione politica e amministrativa e, alla fine, faremo le nostre valutazioni. Punto. Tutto il resto ve lo siete costruito voi. È una notizia farlocca. In politica le mosse non si anticipano. È una regola. Quando ci sarà una notizia vera, saremo noi a comunicarla”.

Mesi fa De Luca diceva: “e se ci stancassimo di essere minoranza in consiglio comunale?”

Il leader di Sud chiama Nord, un mesetto fa, fece una provocazione sfidando il consiglio comunale: “e se ci stancassimo di essere minoranza in consiglio comunale? A volte dobbiamo fare dieci consigli e numerose commissioni del cavolo per far passare i provvedimenti. La città ha bisogno di decisioni rapide”. In sostanza, Cateno De Luca, aveva aperto alle dimissioni di Basile ed al voto anticipato nella primavera del 2026. Insomma, probabilmente ancora la decisione non è stata presa, se andare al voto in primavera o nel 2027, ma l’ipotesi è in campo.