Maltempo Sicilia, Germanà: “Salvini incontrerà i sindaci, opposizioni aggrappate a slogan vuoti sui fondi Fsc per il Ponte nello Stretto”

“L’attenzione del governo nazionale sui disastri del ciclone Harry è altissima. Domani sarà proprio il vicepremier Matteo Salvini, da ministro delle Infrastrutture, a visitare i luoghi colpiti dalla mareggiata. Salvini incontrerà i sindaci ma soprattutto la gente e gli imprenditori che hanno subito danni pesanti. L’obiettivo è quello di capire da vicino quali sono gli interventi necessari per la ricostruzione dei territori colpiti e dare così risposte immediate, anche in termini finanziari”, è quanto afferma il senatore della Lega, Nino Germanà.

“Capisco il nervosismo delle opposizioni, ormai aggrappate a slogan vuoti sui fondi Fsc per il Ponte nello Stretto, ma la realtà per chi svolge funzioni di governo è il solo parametro sui cui fondare la propria azione. Del resto i fondi Fsc sono appostati per le spese in conto capitale, mentre per le emergenze si agisce con la dotazione per le spese corrente. La Sicilia riceverà tutto quello che è necessario e la Lega è in prima linea per spingere sull’acceleratore”, conclude Germanà.