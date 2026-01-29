Maltempo, domani Matteo Salvini a Melito Porto Salvo e Furci Siculo per sopralluoghi nelle zone colpite dal ciclone Harry

Aggiornamento dell’agenda di Matteo Salvini. Oggi giovedì 29 gennaio alle ore 15 Matteo Salvini sarà a Roma per un question time al Senato. Domani venerdì 30 gennaio alle ore 12:20 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria per un sopralluogo sul litorale dopo i danni causati dal ciclone Harry. È previsto un punto stampa. Infine alle ore 14 di domani Salvini sarà a Furci Siculo in Provincia di Messina per un sopralluogo anche li dopo i danni provocati nei giorni scorsi dal ciclone Harry. È previsto un punto stampa. Il Ministro e Vicepremier effettuerà un sorvolo di tutte le zone costiere colpite di Calabria e Sicilia.