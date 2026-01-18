Allerta Meteo, Mega-Ciclone Harry: a Messina chiuse scuole, cimiteri, ville e impianti sportivi | INFO e DETTAGLI

Il Sindaco di Messina ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 10 del 18 gennaio 2026, con la quale dispone, per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ivi compresi scuole dell’infanzia e asili nido, nonché di tutte le strutture educative ed assistenziali, a gestione diretta e indiretta. L’ordinanza prevede inoltre la chiusura di tutti i cimiteri comunali, delle ville comunali e degli impianti sportivi comunali.

In coerenza con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ) che sarà attivo dalle 8,00 di domani 19 gennaio per monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione e coordinare ogni eventuale intervento e con la piena operatività del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile e le Associazioni di volontariato, impegnato nelle attività di monitoraggio del territorio e di supporto alla popolazione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure preventive e cautelative, finalizzate alla riduzione dei rischi per la popolazione.

Le dichiarazioni di sindaco e assessore

Il Sindaco di Messina e l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli spiegano che: “il provvedimento è adottato nonostante, allo stato attuale, per la città di Messina non siano previste condizioni meteorologiche estreme o criticità significative. La scelta nasce dall’esigenza di tutelare l’incolumità di studenti, famiglie, personale scolastico e pendolari, riducendo al minimo gli spostamenti dalla fascia tirrenica verso la zona ionica della provincia, dove sono invece attesi fenomeni meteo avversi più intensi, con forti precipitazioni, venti di burrasca e mareggiate. Si tratta pertanto di una misura di prudenza, finalizzata a prevenire potenziali disagi alla viabilità e a limitare i rischi connessi agli spostamenti non indispensabili, in un contesto meteorologico complessivamente caratterizzato da elementi di criticità”. “Per la giornata di martedì 20 gennaio l’Amministrazione comunale – continuano il Sindaco e l’Assessore – si riserva di fornire tempestivi aggiornamenti, sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle indicazioni degli organi competenti, in particolare della Protezione Civile regionale e dei meteorologi comunali. Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non strettamente necessari, di prestare la massima attenzione lungo le principali arterie di collegamento con la fascia ionica e di mantenersi costantemente informata attraverso i canali ufficiali del Comune di Messina. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati”.