Allerta Meteo, il Mega-Ciclone è sempre più vicino: scuole chiuse per 2 o 3 giorni in Calabria e Sicilia, l’ELENCO dei Comuni

A causa di un intenso vortice ciclonico in formazione davanti alle coste del Nord Africa, da oggi prende il via una nuova fase di marcato maltempo che tra domani, martedì e mercoledì interesserà in modo violentissimo la Calabria e la Sicilia. Sono attese precipitazioni diffuse e persistenti, con rischio di nubifragi e piogge monsoniche. I venti soffieranno con intensità di tempesta, raggiungendo raffiche superiori ai 130 km/h, mentre lungo le coste maggiormente esposte potrebbero verificarsi violente mareggiate con onde alte oltre 10 metri sul mar Jonio, sia in Calabria che in Sicilia. Il quadro meteorologico si presenta particolarmente critico.

In vista delle condizioni avverse e dei possibili disagi, diversi sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole nei rispettivi Comuni. Un numero crescente di amministrazioni potrebbe adottare provvedimenti analoghi nelle prossime ore. Le scuole rimarranno chiuse con ogni probabilità per due o tre giorni: lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21, ma i Sindaci valutano la situazione giorno dopo giorno e di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui gli istituti scolastici resteranno chiusi domani, lunedì 19 gennaio 2026.

Elenco aggiornato in tempo reale: