Allerta Meteo Mega-Ciclone Harry, l’ora dell’impatto: Calabria e Sicilia si barricano contro la tempesta del secolo

L’allerta è massima e il timore serpeggia tra i comuni costieri della Sicilia orientale, dove l’atmosfera si è fatta pesante e l’attesa è carica di tensione. Non stiamo parlando di una perturbazione passeggera, ma di un evento meteorologico di proporzioni storiche che sta costringendo i sindaci a decisioni drastiche. Da Catania a Messina, il paesaggio delle spiagge è mutato nel giro di poche ore: non più distese di sabbia per il relax, ma veri e propri cantieri d’emergenza. Le ruspe sono al lavoro senza sosta per innalzare enormi dune e barriere protettive, un ultimo disperato tentativo di contenere quella che si preannuncia come una mareggiata devastante. La forza del mare, spinta da un vento di Levante e Scirocco che non lascerà scampo, minaccia di divorare i lungomari e penetrare nei centri abitati, con una potenza d’urto che molti esperti paragonano alla storica tempesta Vaia, ma con una furia oceanica ancora più marcata per le nostre latitudini.

Città fantasma e scuole sbarrate: la vita si ferma per quattro giorni

La decisione della Protezione Civile e delle amministrazioni locali è stata unanime: la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. In Sicilia la situazione è di totale “blindatura”. Moltissimi comuni hanno già firmato le ordinanze per la chiusura delle scuole per la giornata di domani e martedì, ma le autorità stanno già valutando di estendere il provvedimento fino a mercoledì. La direttiva è chiara: limitare al minimo gli spostamenti. Le piazze solitamente affollate si stanno svuotando, mentre la popolazione corre ai ripari proteggendo infissi e attività commerciali. La Calabria non è da meno, con i centri della fascia jonica in stato di massima allerta. Il blocco delle attività didattiche e pubbliche è il segnale inequivocabile che ci troviamo di fronte a un pericolo reale e imminente, un “Mega-Ciclone” chiamato Harry che promette di flagellare il territorio per almeno 96 ore consecutive.

L’inferno di vento e acqua: onde come palazzi e raffiche da uragano

Il cuore dell’emergenza sarà rappresentato dalla violenza inaudita del vento e del mare. Non è un’esagerazione parlare di onde medie alte otto o nove metri, con picchi che potranno superare i dodici metri: un’altezza pari a un palazzo di quattro piani che si abbatte contro le strutture portuali e i litorali. Il vento supererà i 150km/h, una velocità che rende ogni oggetto esterno un potenziale proiettile e che ha già messo in ginocchio il sistema dei trasporti. Gli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme, Catania, Palermo, Comiso, Cagliari, Trapani e Lampedusa sono pronti a dirottare o cancellare ogni volo tra lunedì sera e martedì sera, poiché le condizioni di atterraggio e decollo saranno proibitive. Il ruggito del mare e il fischio incessante dello Scirocco saranno la colonna sonora di questi giorni di passione, con il rischio concreto di blackout elettrici e isolamento delle aree più esposte.

Montagne sommerse: l’Etna, la Sila e il Pollino sepolte sotto metri di neve

Mentre le coste combattono contro il fango e i flutti, l’entroterra e le montagne del Sud si preparano a una nevicata che resterà scritta negli annali della meteorologia. Harry non porterà solo piogge torrenziali e alluvioni lampo, ma trasformerà i massicci montuosi in scenari polari. Sull’Etna la previsione è quasi incredibile: sono attesi fino a quattro metri di neve fresca, un accumulo epico che potrebbe bloccare ogni via d’accesso e sommergere i rifugi. La Calabria e la Basilicata vedranno la neve cadere a quote basse, con bufere che imbiancheranno Sila e Pollino già dai 1.000 metri di altitudine. Qui si attendono oltre due metri di accumulo, rendendo i paesaggi montani spettacolari ma estremamente pericolosi per il rischio valanghe e l’impraticabilità delle strade. Anche i Nebrodi e le Madonie saranno investiti da questa tempesta bianca, completando il quadro di un’Italia meridionale letteralmente sotto assedio.

L’appello delle autorità: non sottovalutate la furia di Harry

La Protezione Civile ha mobilitato migliaia di volontari e mezzi di soccorso, pronti a intervenire per allagamenti, frane e soccorsi alla popolazione isolata. Il messaggio che arriva dai centri di coordinamento è uno solo: massima prudenza. Il “Mega-Ciclone Harry” ha una carica energetica straordinaria e la sua persistenza sul Mar Ionio fino a mercoledì renderà le operazioni di soccorso difficili e rischiose. Le barriere di sabbia sulle spiagge sono il simbolo di una lotta tra uomo e natura che vedrà il suo picco tra poche ore. Restare in casa, seguire gli aggiornamenti ufficiali e non avvicinarsi assolutamente ai litorali sono i comportamenti essenziali per evitare tragedie in quello che si profila come uno degli eventi climatici più violenti degli ultimi cento anni per il Mezzogiorno.

