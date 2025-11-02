SP1 Palmi-Gioia Tauro, Versace rassicura: “massima attenzione della Città Metropolitana” | INTERVISTA

Manto stradale dissestato e ridotto ad una groviera, fitta vegetazione straborda dai lati della strada. È il caso della Sp1, nel tratto da Palmi a Gioia Tauro. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, rassicura: “i lavori per sistemare l’arteria sono stati già finanziati e tra qualche settimana faremo l’affidamento”, evidenzia il consigliere comunale di Reggio Calabria.

C’è la massima attenzione della cittò metropolitana e sappiamo benissimo che è un’arteria fondamentale per la Piana”, rimarca Versace. “Con queste mie parole vorrei rassicurare tutti anche perchè le polemiche sono state sterili e strumentali”, conclude il vicesindaco metropolitano.