SP1 Palmi-Gioia Tauro, il sindaco Scarcella risponde a Versace: “con la cifra stanziata non si risolve il problema” | INTERVISTA

Strada dissestata con vere e proprie pericolose voragini, fitta vegetazione che straborda dai lati della strada. È il caso della Sp1, nel tratto da Palmi a Gioia Tauro. Botta e risposta tra il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ed il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella. “Spazzatura di competenza del comune? Dobbiamo verificare che ciò che dice Versace sia vero o no, di certo la mia intenzione è quella di tutelare i cittadini, io resto sul pezzo”, è quanto afferma ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino gioiese.

“Con lo stanziamento di 457 mila euro non si risolve il problema dell’arteria. Ovviamente nulla di personale nei confronti di Carmelo Versace, con il quale abbiamo delle vedute diverse”, conclude Scarcella.