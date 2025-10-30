La SP1 Palmi-Gioia Tauro è una mulattiera, i cittadini: “paghiamo le tasse e rompiamo le macchine, nessuno interviene” | INTERVISTE

Un reportage sulla situazione della Sp1: manto stradale dissestato ed erbacce ai lati della carreggiata. L'esasperazione dei cittadini che lamentano danni alle auto

Sp1 dissestata

Siamo nel 2025, ma in provincia di Reggio Calabria esistono strade ridotte a mulattiere. È il caso della Sp1, nel tratto da Palmi a Gioia Tauro. Il manto stradale è dissestato e ridotto a una groviera, la fitta vegetazione straborda dai lati della strada. E chi di competenza non interviene. I cittadini sono esasperati a causa dei continui danni alle macchine che alleggeriscono i portafogli.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un reportage sulla situazione e le lamentele dei cittadini costretti a transitare in condizioni complicate.

Ultimi approfondimenti di Attualità