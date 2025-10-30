La SP1 Palmi-Gioia Tauro è una mulattiera, i cittadini: “paghiamo le tasse e rompiamo le macchine, nessuno interviene” | INTERVISTE

Siamo nel 2025, ma in provincia di Reggio Calabria esistono strade ridotte a mulattiere. È il caso della Sp1, nel tratto da Palmi a Gioia Tauro. Il manto stradale è dissestato e ridotto a una groviera, la fitta vegetazione straborda dai lati della strada. E chi di competenza non interviene. I cittadini sono esasperati a causa dei continui danni alle macchine che alleggeriscono i portafogli.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un reportage sulla situazione e le lamentele dei cittadini costretti a transitare in condizioni complicate.